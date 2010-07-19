В Сирии женщинам запретили ходить с закрытым лицом
22:12, 19 июля 2010Мир
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Решение Минобразования
Министерство образования Сирии запретило женщинам носить в университетах никаб – мусульманской головной убора, закрывающий лицо.
Как сообщает Associated Press, такое решение принято, чтобы защитить независимость сирийцев от религиозных воззрений.
При этом правительство не стало запрещать ношение хиджаба – платка, не закрывающего лицо.
Также источник подтвердил, что ранее сотни школьных учительниц начальных классов, предпочитающих носить никаб, были переведены на административные должности, не связанные с преподаванием.
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