В Сирии женщинам запретили ходить с закрытым лицом

Министерство образования Сирии запретило женщинам носить в университетах никаб – мусульманской головной убора, закрывающий лицо.

Как сообщает Associated Press, такое решение принято, чтобы защитить независимость сирийцев от религиозных воззрений.

При этом правительство не стало запрещать ношение хиджаба – платка, не закрывающего лицо.

Также источник подтвердил, что ранее сотни школьных учительниц начальных классов, предпочитающих носить никаб, были переведены на административные должности, не связанные с преподаванием.