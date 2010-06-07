Диспетчер мог дать экипажу самолета Качинского неправильные данные

Диспетчер военного аэродрома в Смоленске мог предоставить экипажу самолета Президента Польши Леха Качинского неправильные данные о его курсе.

Об этом пишет сегодня польская DziennikGazetaPrawna со ссылкой на данные польской военной комиссии и представителей прокуратуры, которые расследуют причины авиакатастрофы 10 апреля.

Газета отмечает, что за 25 секунд до катастрофы диспетчер подтвердил экипажу, что они находятся на правильной траектории для посадки самолета, в то время как в действительности самолет находился ниже курса.

По мнению польских экспертов, диспетчер мог предоставить ошибочную информацию из-за неправильных данных радиорадара, установленного на аэродроме.

„Расчеты свидетельствуют, что Ту-154 отклонился (от курса) так сильно, что правильно действующий радар должен был это зафиксировать”, - пишет газета.

По данным издания, польская сторона планирует обратиться к россиянам с просьбой предоставить данные о работе этого радара.

Газета также отметила, что в случае правильной команды за 2 километра до аэродрома экипаж имел все шансы избежать катастрофы.

Как сообщалось, согласно стенограмме переговоров в кабине пилотов самолета Л.Качинского диспетчер постоянно подтверждал экипажу правильность избранной траектории для посадки.

Последнее его подтверждение правильности курса зарегистрировано одним из "черных ящиков", когда самолет зашел ниже 150 метров за около 25 секунд до авиакатастрофы.

Команда "горизонт 101" от диспетчера, которая должна была бы означать необходимость увеличить высоту, зарегистрирована за 13 секунд до падения, когда самолет был на высоте между 50 и 40 метрами.

В то же время команда "отход на второй круг" (которую диспетчер должен был бы дать после пересечения самолетом высоты принятия решения 100 метров - УНИАН) прозвучала за две-три секунды до катастрофы, когда самолет был ниже 20 метров и уже зацепил крылом деревья.