НАТО собирает заседание относительно авиакатастрофы под Смоленском
13:33, 12 апреля 2010Мир
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Данные польских СМИ
Сегодня состоится заседание Североатлантического совета НАТО относительно авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли Президент Польши Лех Качинский и ряд польских высокопоставленных должностных лиц.
Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на источники в НАТО.
В авиакатастрофе под Смоленском погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Франтишек Гонгор, который, по оценкам экспертов, был основным кандидатом на должность руководителя Вооруженных сил НАТО.
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