НАТО собирает заседание относительно авиакатастрофы под Смоленском

Сегодня состоится заседание Североатлантического совета НАТО относительно авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли Президент Польши Лех Качинский и ряд польских высокопоставленных должностных лиц.

Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на источники в НАТО.

В авиакатастрофе под Смоленском погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Франтишек Гонгор, который, по оценкам экспертов, был основным кандидатом на должность руководителя Вооруженных сил НАТО.