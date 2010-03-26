Новый договор по СНВ между Россией и США будет действовать 10 лет

Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США будет действовать 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Срок действия договора – 10 лет, если до истечения этого срока он не будет заменен последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ», - говорится в сообщении.

Договором предусмотрено учреждение исполнительного органа – двусторонней консультативной комиссии, которая призвана содействовать осуществлению целей и положений нового договора.

Как сообщал УНИАН, срок Договора СНВ-1, действовавшего с 1994 года, истек 5 декабря 2009 года.

Летом 2009 года президенты США и России подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, что подтвердило намерения двух стран заключить новый договор.

Также они поручили зафиксировать в новом договоре сокращение боезарядов до 1500-1675 единиц, а предельные уровни для стратегических носителей - в пределах 500-1100 единиц.

В связи с завершением срока действия договора Россия и США в совместном заявлении подтвердили 4 декабря 2009 г. гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам.

Предыдущий договор обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тысяч боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.

Президенты РФ и США планируют подписать новый Договор по СНВ в Праге 8 апреля.