Присоединение Грузии к НАТО зависит от хода реформ

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе пресс-конференции в Брюсселе по окончании переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили подчеркнул, что присоединение Тбилиси к альянсу возможно после того, как будут завершены все необходимые реформы.

"Все будет зависеть от прогресса реформ", - отметил генсек.

Он добавил, что "мы рассматриваем каждую страну индивидуально".

Расмуссен не ответил на вопрос, через какой конкретно срок Грузия присоединится к "плану действий" НАТО.

В свою очередь президент Грузии отметил, что за последнее время его страна предприняла ряд крупных реформ. Он подчеркнул, что реформы, начатые в его стране, продолжаются. Саакашвили пояснил, что речь идет о работе в области борьбы с коррупцией, о военной реформе в стране.

"Я бы хотел заверить, что в дальнейшем нужно ждать улучшения (состояния реформ), а не ухудшения", - приводит слова Саакашвили РИА "Новости".