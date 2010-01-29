Саакашвили предлагает НАТО порты и аэродромы в Грузии

Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил США использовать территорию страны в качестве плацдарма для ударов НАТО по силам экстремистского движения "Талибан" в Афганистане. В интервью Associated Press глава государства отметил, что готов предоставить морские порты Грузии для кораблей сил Североатлантического альянса, а аэродромы - для дозаправки и технического обслуживания военно-транспортных самолетов НАТО. Как отметил М.Саакашвили, таким образом можно создать коридор, по которому будут идти поставки оружия и необходимого США и их союзникам оборудования из Грузии через Центральную Азию в Афганистан.

Представители Пентагона сказали, что в ведомстве "знают о предложении грузинского лидера, однако детально его не изучили".

По словам президента Грузии, реализация его идей не вызовет раздражения у Москвы, так как Россия сама заинтересована в успехе антитеррористической операции в Афганистане.

Около 900 грузинских солдат, напоминает РосБизнесКонсалтинг, участвуют вместе с силами Североатлантического альянса в военных операциях в Ираке и Афганистане.