Визит Генсека НАТО в Москву не улучшит отношений

Визит Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА в Москву не повлияет на улучшение отношений между РФ и альянсом.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал генеральный директор Центра политической информации (РФ) Алексей МУХИН.

«Я думаю, что каких-то радикальных изменений в отношениях России и НАТО в результате визита Генсека альянса ожидать не стоит. Подчеркну – это визит дипломатический, ритуальный», - сказал А.МУХИН.

Он напомнил, что Россия и НАТО восстановили дипломатические отношения в рамках Совета Россия-НАТО после августовских событий. В то же время, это заседание, которое прошло 4 декабря, показало, насколько различны позиции России и НАТО по любому вопросу.

«Практически, кроме добрых намерений и деклараций, ничего не прозвучало, решения каких-то вопросов тоже не произошло. Цели, которые преследует Россия, которые преследует НАТО в регионах, где они соприкасаются - Каспий, Украина, Грузия настолько различны, что ни о каком консенсусе речь не идет», - сказал А.МУХИН.

«В этой связи единственный вопрос, который пока объединяет Россию и НАТО на одной площадке – это Афганистан. Причем у России и у США в рамках НАТО абсолютно прагматичная позиция. Россия предоставила транспортный коридор США, США предоставили, в свою очередь, России возможность поучаствовать в строительстве инфраструктурных проектов в этом регионе. На этом хорошее заканчивается», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН посетит Москву 15-17 декабря.

4 декабря в рамках заседания Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, первое со времен войны в Грузии в августе 2008 года.