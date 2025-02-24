Он сказал, что утверждать такое, это то же самое что говорить, что пловцы сами напали на акулу в "Челюстях".

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев приехал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Комментируя недавние заявления американского президента Дональда Трампа Джонсон отметил, что его риторика о том, что, якобы Украина ответственна за войну, просто отвратительна. Он сравнил, что это то же самое, что пловцы напали на акулу в "Челюстях". "Это полное искажение правды", - сказал Джонсон.

Политик считает, что сейчас стоит сосредоточиться на том, что происходит в Киеве и на переговорах, которые помогут вернуть мир в Украину. В связи с этим он высказал мнение, что в соглашении о добыче полезных ископаемых, которое США навязывают Украине, есть перспективные пункты. Он объяснил, какие из них и почему могут принести большую пользу Украине.

3 года войны

Сегодня в Киев приехал ряд иностранных лидеров на мероприятия к третьей годовщине вторжения РФ в Украину. Они соберутся на саммит, где обсудят стратегию Украины, а также форматы гарантий безопасности. Всего в саммите примут участие 37 лидеров государств, 13 из которых будут присутствовать лично, а 24 - онлайн. Президент Владимир Зеленский назвал этот саммит, вероятно, "переломным моментом".

Напомним, к 3-х годовщине войны США выдвинули альтернативную резолюцию ООН по Украине. Этот документ конкурирует с текстом, который Украина и ее европейские союзники планируют вынести на голосование Генеральной Ассамблеи ООН.

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