Всего в Киев прибудут лидеры 13 стран.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев утром 24 февраля.

Об этом европейские чиновники Кошта и фон дер Ляйен сообщили в соцсети Х. "В Украине, об Украине, с Украиной", - прокомментировал Кошта. Он также поделился снимком с киевского железнодорожного вокзала вместе с Урсулой фон дер Ляйен.

Европейских лидеров встретили глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

3-я годовщина войны

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину пройдет встреча лидеров европейских стран. Всего в саммите примут участие 37 лидеров государств, 13 из которых будут присутствовать лично, а 24 - по видеосвязи. На встрече речь пойдет о стратегии Украины, а также о форматах гарантий безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал этот саммит, вероятно, "переломным моментом".

Напомним, к 3-х годовщине войны США выдвинули альтернативную резолюцию ООН по Украине, противопоставляя ее европейскому проекту. Этот документ конкурирует с текстом, который Украина и ее европейские союзники планируют вынести на голосование Генеральной Ассамблеи ООН.

Украину призвали отозвать свой проект резолюции, где осуждается агрессия России. Но вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что проект резолюции ООН, подтверждающий суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждающий агрессию России украинская сторона не отзовет.

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