Борис Джонсон рассказал, зачем Трамп так "агрессивно" высказывается и действует по отношению к Украине и Европе.

Европейцы должны перестать скандалить из-за президента США Дональда Трампа и начать помогать ему в процессе прекращения войны в Украине, заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом он отметил, что, "конечно же", Украина не начинала эту войну.

"С таким же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию в Перл-Харборе", - написал Джонсон в публикации в X (Twitter).

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Экс-премьер также заявил, что в стране, подвергшейся насильственному вторжению, не должны проводиться выборы. И привел в пример Великобританию 1935-1945 годов. А еще опроверг то, что рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского находится на уровне 4%, уточнив, что он — где-то на уровне Трампа.

"Заявления Трампа рассчитаны не на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев. В частности, США могут увидеть 300 миллиардов долларов замороженных российских активов - в основном в Бельгии. Это деньги, которые могут и должны быть использованы для оплаты Украины и компенсации США за поддержку", - говорится в публикации.

При этом Джонсон задается вопросом, "Почему Европа препятствует размораживанию путинских денег".

Последние новости про Трампа и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп запутывает причины начала войны в Украине, повторяя тезисы Путина. В своих самых враждебных высказываниях в адрес украинского лидера Трамп повторил ещё один тезис кремлевского диктатора Владимира Путина — о необходимости проведения выборов в Украине.

Кроме того, Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% рейтинга доверия. "Если комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, то это может свидетельствовать, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы, а у нас такого нет", - сказал президент Украины.

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