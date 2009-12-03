Тигипко: проект "Великая Румыния" несет прямую угрозу Украине

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что сохранение Молдовы как самостоятельного государства является стратегическим интересом Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя высказывание и.о. Президента Молдовы Михая ГИМПУ о том, что он считает себя румыном, отмечает румынские национальные праздники и будет добиваться конституционного переименования молдавского языка в румынский.

По словам С.ТИГИПКО, «реализация проекта Великая Румыния несет прямую угрозу Украине, и мы обязаны ей противодействовать».

«Не сегодня-завтра Михай ГИМПУ официально возглавит Молдову. И уже вполне понятно, что он будет вести страну в направлении ликвидации ее суверенитета и присоединения к Румынии. Реалии мировой политики таковы, что это прямо задевает коренные интересы Украины», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он назвал ошибкой попытки окружения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воспользоваться потерей власти коммунистами Молдовы, чтобы активизировать участие Кишинева в региональных проектах антироссийской направленности.

«Сохранение Молдовы как самостоятельного государства – стратегический интерес Украины. Больше нас в этом не заинтересован никто. Даже в Москве есть любители разделить молдавскую территорию: отдать правый берег румынам, а Приднестровье взять под свой протекторат. Для Украины это стало бы катастрофой», – заявил кандидат в президенты.