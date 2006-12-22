Исчез личный казначей Туркменбаши

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявляет, что накануне смерти Сапармурата Ниязова из Ашхабада пропал его личный казначей Александр Жадан.

"По имеющейся у меня информации, вечером накануне смерти президента Ниязова из Ашхабада исчез его личный постельничий Александр Жадан, а вместе с ним исчезли очень важные документы", - сказал Дубнов в пятницу на пресс-конференции в РИА Новости.

По словам эксперта, Жадан при жизни Туркменбаши контролировал все финансовые расходы президента.

Жадан занимал пост заместителя управляющего делами аппарата президента Туркмении и отвечал за обеспечение главы государства всем необходимым. Он считался одним из самых незаметных, но очень влиятельных людей в окружении Туркменбаши, и проработал вместе с Ниязовым около 20 лет. Они называли друг друга по имени и были друзьями.

Ниязов, бессменно правивший в Туркмении более 20 лет, скончался рано утром 21 декабря из-за внезапной остановки сердца. Он будет похоронен в воскресенье, 24 декабря, в селе Кипчак, в мавзолее, воздвигнутом у стен Мечети духовности.

РИА Новости