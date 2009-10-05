В Таиланде сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы

В Таиланде в районе курортного города Хуахин сошел с рельсов пассажирский поезд.

В результате катастрофы погибли семь человек, более 100 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, передает государственный "Канал-9".

С рельсов сошли 10 из 15-им вагонов поезда. Раненые были доставлены в больницы, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Семь человек погибли, все они уроженцы Таиланда. Около 45 человек были доставлены в ближайшие больницы", - сообщил представитель местной полиции Кришна ЯМСАВЕН.

Врачи не исключают, что число жертв может возрасти, отмечает NEWSru.

Причины трагедии пока не сообщаются, однако известно, что в районе крушения поезда шли сильные ливни. Сообщение поездов на юге страны прервано, ожидается, что движение будет восстановлено во вторник.