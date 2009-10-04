Исламисты воюют друг с другом за порт в Сомали
02:12, 04 октября 2009Мир
952 0
Бои идут в 50 километрах
Усиливается противостояние между двумя вооруженным исламистскими группировками за контроль над портом Кисмайо в Сомали, сообщает Би-Би-Си.
По последним данным, бои между группировками аль-Шабаб и Хизбул Ислам идут в 50 километрах от города.
В четверг 2 октября аль-Шабаб выбила Хизбул Ислам из Кисмайо.
Ранее группировки совместно контролировали город.
Кисмайо - портовый город на юге Сомали в провинции Нижняя Джуба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter