Исламисты воюют друг с другом за порт в Сомали

Усиливается противостояние между двумя вооруженным исламистскими группировками за контроль над портом Кисмайо в Сомали, сообщает Би-Би-Си.

По последним данным, бои между группировками аль-Шабаб и Хизбул Ислам идут в 50 километрах от города.

В четверг 2 октября аль-Шабаб выбила Хизбул Ислам из Кисмайо.

Ранее группировки совместно контролировали город.

Кисмайо - портовый город на юге Сомали в провинции Нижняя Джуба.