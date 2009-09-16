Сомалийские боевики пообещали отомстить США за смерть лидера африканской ветви международной террористической группировки "Аль-Каида" Салеха Али Салеха Набхана, убитого накануне во время американской антитеррористической операции в Сомали. Об этом сообщил командующий сомалийской радикальной группировкой "Аш-Шабаб", передает Associated Press. "Они увидят, что наш ответ будет жестоким", - сказал он.

Представители американских вооруженных сил подтвердили, что 14 сентября 2009 г. США провели в Сомали антитеррористическую операцию, в которой принимали участие военные Объединенного командования США по проведению специальных операций, однако не сообщили больше никаких деталей. Между тем заместитель мэра столицы Сомали г.Могадишо по вопросам безопасности Абди Фетах Шавей сообщил, что среди убитых в ходе операции оказался и Салех Али Салех Набхан. "Наши разведданные подтверждают, что Набхан был убит", - сказал представитель власти.

14 сентября 2009 г. иностранные военнослужащие на шести вертолетах атаковали территорию, контролируемую боевиками в Сомали в 250 км от столицы страны. В результате атаки два человека были убиты, еще двое захвачены в плен.

Салех Али Салех Набхан, кениец по происхождению, разыскивался за организацию взрыва в одном из отелей Кении в 2002г., унесшего жизни десяти кенийцев и троих израильтян.

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