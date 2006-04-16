Монарх спешит увидеть лед, пока тот не растаял

Полярная экспедиция, в составе которой находится князь Монако АЛЬБЕР, достигла Северного полюса.

Как сообщает радио «Свобода», экспедиция на собачьих упряжках стартовала четыре дня назад с российской станции в 100 километрах от полюса.

Князь АЛЬБЕР принял участие в путешествии, чтобы выразить озабоченность глобальным потеплением.

Один из предков правителя Монако проделал путешествие на Северный полюс 100 лет назад.