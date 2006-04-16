Монарх спешит увидеть лед, пока тот не растаял
20:38, 16 апреля 2006Мир
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Полярная экспедиция с князем Монако Альбером достигла Северного полюса
Полярная экспедиция, в составе которой находится князь Монако АЛЬБЕР, достигла Северного полюса.
Как сообщает радио «Свобода», экспедиция на собачьих упряжках стартовала четыре дня назад с российской станции в 100 километрах от полюса.
Князь АЛЬБЕР принял участие в путешествии, чтобы выразить озабоченность глобальным потеплением.
Один из предков правителя Монако проделал путешествие на Северный полюс 100 лет назад.
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