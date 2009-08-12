Литва жалуется в Еврокомиссию на действия России на границе

Власти Литвы направили жалобу в Европейскую комиссию на действия России в связи с дискриминацией литовских автоперевозчиков. Российская таможня пятые сутки задерживает на границе сотни грузовиков с литовскими номерами.

Как сообщает радио «Свобода», в своем обращении в Еврокомиссию глава литовского МИД Вигаудас УШАЦКАС назвал ситуацию недопустимой. По его мнению, в ЕС перевозчикам должны быть обеспечены равные условия конкуренции, исключающие дискриминацию по национальному признаку.

Около 900 литовских большегрузных машин пятые сутки стоят по обеим сторонам границы в очереди общей протяженностью 30 км. Водителей, у которых уже закончились деньги и продукты, из Литвы обеспечивают питанием и водой.

Кроме того, десятки литовских грузовиков на пропускных пунктах в Белоруссии и России также остановлены российской таможенной службой, заявляющей о нескольких нарушениях со стороны литовских водителей. В Вильнюсе считают применяемые Россией тотальные действия в отношении перевозчиков Литвы, которая несет миллионные убытки, абсолютно неадекватными.

Посол России в Вильнюсе Владимир ЧХИКВАДЗЕ был вызван в литовский МИД для объяснений.