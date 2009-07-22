Белоруссия перекрыла российский нефтепровод в Латвию

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии приняло решение о приостановке работы трубопровода "Унеча-Вентспилс", который принадлежит российской компании "Запад-Транснефтепродукт", из-за его неудовлетворительного технического состояния.

Начальник пресс-службы ведомства Виталий Новицкий заявил, что диагностика трубопровода, которую проводила неназванная немецкая компания, выявила 1082 дефекта. По словам Новицкого, к 17 июлю 2009 года российская компания устранила только 254 дефекта.

Также чиновник напомнил, что на белорусском участке уже происходили утечки дизельного топлива в 2007-2008 годах.

Нефтепровод эксплуатируется российской компанией "Запад-Транснефтепродукт", которая входит в российскую госкомпанию ОАО "АК "Транснефтепродукт". Ежегодный объем транзита российских нефтепродуктов через Белоруссию составляет порядка 10 миллионов тонн.

Как отмечает Reuters, приостановка работы трубопровода произошла на фоне ухудшения торговых отношений между Россией и Белоруссией. Ранее во вторник, 21 апреля, Россельхознадзор запретил поставку белорусской мясной продукции, произведенной на двух предприятиях - ОАО "Гомельский мясокомбинат" и ОАО "Брестский мясокомбинат". Ведомство сослалось на наличие в белорусском мясе вредных веществ.

Лента.ру