Суд оправдал американских военных, которые застрелили Процюка

Национальный суд Испании окончательно снял обвинения с трех американских военных, которые шесть лет назад в Багдаде своим обстрелом привели к гибели двух журналистов, среди которых - украинец Тарас Процюк.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Радио "Свобода".

Национальный суд решил, что судья по расследованию Сантьяго Педрас не подал новые показания, которые могли бы подтвердить, что военные США действовали неправильно, учитывая, что это случилось на войне.

Теперь судья должен закрыть дело. Решение окончательное и не может быть обжаловано.

Американские танкисты заявляли, что 8 апреля 2003 года стреляли по гостинице "Палестина" в Багдаде, в которой работало много иностранных журналистов, в ответ на обстрел в их сторону.

В результате выстрела из танковой пушки погибли телеоператор агентства "Ройтерз" украинец Тарас Процюк и испанский телеоператор компании "Телесинко" Хосе Коусо.

Судебное дело против американского танкиста, который осуществил выстрел, и двух его командиров начали по иску родственников Коусо. Гибели Процюк оно формально не касалось, и никаких других судебных дел по этому поводу не было.

США в свое время официально сообщили Украину, что, по итогам их расследования, выстрел из танка по отелю был осуществлен в целях самообороны и в полном соответствии с правилами ведения боевых действий.

Дело против американских военных в Испании возбудили по статьям испанского законодательства о сознательном убийстве и "преступлении против международного сообщества", т.е. неадекватным действиям против гражданских лиц в военное время.

В свое время США заявили, что в ходе собственного расследования не обнаружили ошибочных действий или небрежности своих военнослужащих, которые действовали по обстоятельствам.

Американские чиновники сначала утверждали, что танкисты открыли огонь по отелю в ответ на обстрел из этого дома.

Когда же телеканалы показали кадры обстоятельств инцидента, на которых видно, что обстрела не было, в США заявили, что танкисты могли воспринять за обстрел или за действия корректировщика вражеского огня блики из журналистских объективов.

Международные журналистские организации критиковали такие выводы американской власти.

Процюк в Украине посмертно награжден орденом "За мужество".