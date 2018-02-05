Россия усилила авианалеты в Сирии из-за сбитого повстанцами Су-25

По словам очевидцев, атакована была, в частности, больница в Маарет-аль-Нуумане.

Российская авиация увеличила число авианалетов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как повстанцы сбили российский Су-25.

Как сообщает Reuters, авиаудары были нанесены по селам и городам, включая Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет-аль-Нууман и Идлиб.

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По словам очевидцев, атакована была, в частности, больница в Маарет-аль-Нуумане.

На видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выкатывают детей, отмечает Reuters.

Еще пять человек, как предполагается, погибли при авиаударе на жилое здание в Кафр Нубле.

В столице провинции, городе Идлибе, как рассказали очевидцы, было разрушено как минимум одно пятиэтажное здание, а погибнуть могли около 15 человек.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Сообщалось, что погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.

Позже появились сообщения СМИ, о том, что пилот оказался бывшим украинским военным. Однако журналист Юрий Бутусов впоследствие опроверг эту информацию заявив, что убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.