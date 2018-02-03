В Сирии сбит российский штурмовик Су-25 (видео с места крушения)

По предварительной информации самолет был сбит при помощи ПЗРК.

Сирийские повстарнцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. «Повстанцы сбили Су-25. Российский пилот спустился на парашюте прежде, чем попал в плен», - сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Читайте такжеПадение Ми-24 в Сирии попало на видеоЭту информацию подтверждают полевые источники телеканала Sky News Arabia. По его данным, самолет был сбит при помощи ПЗРК.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на Свободную сирийскую армию сообщает, что пилот погиб.

Российское министерство обороны пока не комментирует произошедшее.

Группировка Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср» на своем канале в YouTube опубликовала видео падения самолета. На кадрах видно, что у штурмовика Су-25 горит правый двигатель, после чего летчик принимает решение катапультироваться.

В Twitter появилась видеозапись с места крушения самолета. На видео слышно, как боевики кричат: "Аллаху Акбар". Они прыгают по крылу сбитого самолета, на котором нарисована красная звезда.