Погибший в Сирии пилот Су-25 оказался предавшим Украину военным из Крыма - СМИ

По сообщениям СМИ, погибшим в Сирии летчиком оказался бывший украинский военный, родом из временно оккупированного Симферополя.

Погибшим в Сирии пилотом российского штурмовика Су-25 оказался бывший украинский военный Роман Филиппов, родом из временно оккупированного Симферополя.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

При этом штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек.

Кроме того, в Twitter группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team были опубликованы найденные в самолете документы.

Опубликованы фотографии документов и личного оружия, найденных у погибшего пилота российского Су-25. Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL — CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстарнцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.