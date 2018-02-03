Погибший в Сирии пилот Су-25 оказался предавшим Украину военным из Крыма - СМИ

22:37, 03 февраля 2018
Мир
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@QalaatAlMudiq

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

При этом штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек.

Кроме того, в Twitter группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team были опубликованы найденные в самолете документы. 

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстарнцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

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Теги: #В Сирии сбили российский самолет#крушение СУ-25#российский штурмовик в Сирии