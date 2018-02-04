Убитый в Сирии пилот российского Су-25 не был украинцем - журналист

По словам журналиста, майор ВС РФ Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации.

Убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице Facebook.

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"Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель, не соответствует действительности", - пишет журналист.

По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".

"Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам", - написал Бутусов.

Сарадиб не занят террористами ИГИЛ, о которых рассказывает российская пресса, уточнил он. Этот город уже давно находился под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией.

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.