Отстреливался на земле: стали известны подробности гибели пилота российского Су-25 в Сирии

01:29, 04 февраля 2018
Мир
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CIT

Такое предположение сделала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team, сообщается на их странице в Twitter.

Группа опубликовала фотографии документов и личного оружия, которые нашли у погибшего пилота российского Су-25.

"Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстарнцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

По сообщениям СМИ, пилот оказался бывшим украинским военным.

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Теги: #российский штурмовик в Сирии#су-25 в Сирии