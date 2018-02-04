Отстреливался на земле: стали известны подробности гибели пилота российского Су-25 в Сирии

Группа расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала фотографии документов и личного оружия, которые нашли у погибшего пилота российского Су-25.

Погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.

Такое предположение сделала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team, сообщается на их странице в Twitter.

Группа опубликовала фотографии документов и личного оружия, которые нашли у погибшего пилота российского Су-25.

"Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле", – говорится в сообщении.

Опубликованы фотографии документов и личного оружия, найденных у погибшего пилота российского Су-25. Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL — CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстарнцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

По сообщениям СМИ, пилот оказался бывшим украинским военным.