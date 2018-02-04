Отстреливался на земле: стали известны подробности гибели пилота российского Су-25 в Сирии
Погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.
Такое предположение сделала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team, сообщается на их странице в Twitter.
Группа опубликовала фотографии документов и личного оружия, которые нашли у погибшего пилота российского Су-25.
"Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле", – говорится в сообщении.
Опубликованы фотографии документов и личного оружия, найденных у погибшего пилота российского Су-25. Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL— CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018
Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстарнцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.
По сообщениям СМИ, пилот оказался бывшим украинским военным.