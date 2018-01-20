Через несколько часов правительству США грозит "шатдаун"

Демократическое меньшинство в Сенате США продолжает блокировать принятие законопроекта о временном финансировании правительства.

Из-за этого после полуночи пятницы по времени Вашингтона может возникнуть правительственный "шатдаун", пишет ТСН со ссылкой на Reuters.

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"Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в пятницу встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом для поиска путей предотвращения правительственного шатдауна в США. Однако после этого Шумер заявил, что разногласия остаются, а время приближается к дедлайну, который наступит в полночь", - говорится в сообщении.

Проект закона о временном финансировании правительства уже прошел утверждение в Палате представителей. Но в Сенате демократическое меньшинство имеет возможность блокировать его продвижение, главным образом из-за ограничения администрацией Трампа некоторых программ, в том числе, программы защиты несовершеннолетних мигрантов.

Заметим, что угроза правительственного "шатдауна" не является новой в американской внутренней политике и случается регулярно.