Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых

19:10, 12 января 2018
Мир
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Один из погибших - пассажир легкового автомобиля, двое - автобуса.

Вблизи Праги произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля / фото однако

Вблизи Праги произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.

Инцидент произошел около 16.00 в пятницу. Произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, который после этого врезался в дерево.

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Один из погибших - пассажир легкового автомобиля, двое - автобуса.

До 30 человек получили ранения, состояние 15 из них тяжелое. Сообщается, что среди раненых есть дети.

Автомобили скорой помощи увозят пострадавших в больницы. Дорогу, где произошла авария, перекрыто.

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Теги: #ДТП в Чехии#ДТП возле Праги#ДТП автобуса и автомобиля