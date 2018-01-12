Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых
19:10, 12 января 2018Мир
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Один из погибших - пассажир легкового автомобиля, двое - автобуса.
Вблизи Праги произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля / фото однако
Вблизи Праги произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.
Инцидент произошел около 16.00 в пятницу. Произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, который после этого врезался в дерево.
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Один из погибших - пассажир легкового автомобиля, двое - автобуса.
До 30 человек получили ранения, состояние 15 из них тяжелое. Сообщается, что среди раненых есть дети.
Автомобили скорой помощи увозят пострадавших в больницы. Дорогу, где произошла авария, перекрыто.
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