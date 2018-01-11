Трамп призвал ужесточить закон о клевете после выхода скандальной книги о нем

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении изучить возможность ужесточения национального законодательства о клевете после публикации вызвавшей большой резонанс в стране книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Как сообщает Reuters, об этом глава государства заявил перед началом первого в наступившем году заседания своего кабинета.

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"Наши действующие законы о клевете - обман и позор и не соответствуют американским ценностям или американской справедливости, поэтому мы серьезнейшим образом изучим их", - подчеркнул Трамп.

"Мы внимательно изучим законы нашей страны о клевете с тем, чтобы человек, о котором кто-либо скажет ложь или клевету, смог получить защиту в наших судах", - отметил он.

Reuters напоминает, что Трамп неоднократно критиковал законы о клевете в ходе предвыборной кампании.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа". Она сразу стала лидером продаж офлайн и онлайн-магазинов.

Вулфф описывает, как Трамп не планировал быть президентом США, его интимную жизнь и отсутствие у него соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома.

В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Авто публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.