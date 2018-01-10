Трамп подал иск против BuzzFeed из-за клеветы

Личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против портала BuzzFeed и компании Fusion GPS из-за «досье» на американского президента.

Об этом сообщает Fox News.

«Хватит этого фейкового «русского досье». Подал иск о клевете против BuzzFeed за публикацию документа, полного лжи о президенте и обо мне!» — написал Коэн в твиттере.

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Речь идет о так называемом «досье», которое якобы составил экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил. В нем рассказывалось о «тесных связях» Трампа с Россией. Уточняется, что компания Fusion GPS наняла Стила для поиска компрометирующей информации на Трампа.

В BuzzFeed после иска Коэна отметили, что, несмотря на заявления юриста, конгресс США и американская разведка продолжают расследования по этому документу.

Ранее сообщалось, что в США требуют начать расследование в отношении автора досье о Трампе и России.