Бывший зять Тимошенко умер за час до встречи с дочерью

Причиной смерти 49-летнего музыканта Шона Карра стало внутреннее кровотечение. Об этом «Вестям» рассказал его близкий друг.

Напомним, экс-зять Юлии Тимошенко скончался на днях в одной из клиник Праги. Шон умер во сне, не дожив всего часа до встречи с родственниками. Когда состоятся похороны, пока не известно.

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49-летний рок-музыкант и байкер Шон Карр прославился благодаря своей женитьбе на дочери экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — Евгении.

«Вести» 9 января дозвонились экс-супруге Карра, Евгении, и спросили, планирует ли она присутствовать на похоронах, но, выслушав вопрос, она повесила трубку.

Близкий друг музыканта Раймонд Девис МакРобби рассказал «Вестям», что Карр скончался от внутреннего кровотечения и его кремируют в Праге. «У Шона длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер во сне от сильных внутренних кровотечений, буквально за час до того, как к нему должны были приехать дочь (от первого брака) и двое близких друзей. Из клиники позвонили и сообщили, что его не стало. 11 января его кремируют, а урну с его прахом дочь Шарлотта увезет в Лидс, там будет определена дата поминок», — сказал он.