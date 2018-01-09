Стало известно о причине смерти бывшего зятя Тимошенко
У 49-летнего Шона Карра, бывшего мужа дочери украинского политика Юлии Тимошенко Евгении, долгое время были проблемы со здоровьем, сообщил его близкий друг Раймонд Девис МакРобби.
Британский музыкант, байкер и бизнесмен Шон Карр умер от внутреннего кровотечения. Об этом в комментарии "Вестям" сообщил его друг Раймонд Девис МакРобби.
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"У Шона длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике от внутренних кровотечений", – отметл МакРобби.
По его словам, умерший будет кремирован в Праге.
"Урну с его прахом дочь Шарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок", – добавил друг Карра.
49-летний музыкант умер 8 января в Праге.
В 2005 году Карр женился на Евгении Тимошенко, дочери лидера украинской партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Пара развелась в 2012 году, детей у них не было. У Карра сын и дочь от разных браков.