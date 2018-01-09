Стало известно о причине смерти бывшего зятя Тимошенко

Британский музыкант, байкер и бизнесмен Шон Карр умер от внутреннего кровотечения. Об этом в комментарии "Вестям" сообщил его друг Раймонд Девис МакРобби.

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"У Шона длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике от внутренних кровотечений", – отметл МакРобби.

По его словам, умерший будет кремирован в Праге.

"Урну с его прахом дочь Шарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок", – добавил друг Карра.

49-летний музыкант умер 8 января в Праге.

В 2005 году Карр женился на Евгении Тимошенко, дочери лидера украинской партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Пара развелась в 2012 году, детей у них не было. У Карра сын и дочь от разных браков.