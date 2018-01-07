Полиция назвала причину взрыва в Стокгольме

21:10, 07 января 2018
Мир
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В то же время, у полиции нет данных, что взрыв был устроен преднамеренно.

REUTERS

В шведской полиции сообщили, что причиной взрыва рядом с метро Ворбю в Стокгольме могла стать ручная граната, передает SVT.

В полиции добавили, что в последнее время использование ручных гранат становится все более популярным среди преступников.

В то же время, у полиции нет данных, что взрыв был устроен преднамеренно.

Ранее сообщалось, что пострадавший при взрыве в Стокгольме скончался в больнице.

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Теги: #взрыв возле метро Стокгольма