Южная Корея перехватила еще один корабль с нефтепродуктами для КНДР

Южная Корея перехватила корабль под флагом Панамы, который подозревается в транспортировке нефтепродуктов в КНДР, что является нарушением международных санкций.

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Это был второй перехват корабля, о котором сообщила Южная Корея в течение нескольких дней.

Корабль KOTI задержали в порту Пхентайк-Данцзин, сообщил агентству Reuters неназванный чиновник в органах власти, поредає «Радио Свобода».

KOTI может перевозить 5100 тонн нефти, его экипаж составляют граждане Китая и Мьянмы, пишет агентство «Йонхап». Согласно сообщению, судно осматривают сотрудники разведки Южной Кореи и таможенники.

29 декабря Сеул сообщил о перехвате тайваньского танкера, который пытался доставить нефть в КНДР.

Этого года КНДР произвела шесть ядерных испытаний, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества.

В связи с этим Совет безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи, в частности, 22 декабря организация единогласно приняла предложенные США новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.

Чтобы предотвратить обход санкций всем странам дают разрешение на задержание, проверки и изъятия судов, подозреваемых в незаконной перевозке грузов в или из Северной Кореи. Другие санкции, включенные в пакет, предусматривают запрет на экспорт продовольственных товаров, машин и других товаров из Северной Кореи.