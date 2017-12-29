Неизвестные открыли стрельбу в церкви в Египте, есть пострадавшие

В Египте у церкви Мэри Мина в районе Хелван, что к югу от египетской столицы Каира, двое неизвестных мужчин открыли стрельбу.

Правоохранители застрелили одного из боевиков, сообщает Ahram Online со ссылкой на Министерство внутренних дел Египта. Правоохранители оцепили близлежащие территории в поисках второго стрелка.

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Как сообщают местные СМИ, в результате перестрелки пострадало несколько человек, однако официальной информации о пострадавших пока нет.

Как отмечает издание, египетские христиане, которые составляют 10% от всего населения страны, готовились в церкви к Новому году.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Москве экс-директор кондитерской фабрики открыл стрельбу и взял заложников. СМИ сообщали о погибших и пострадавших.