В Москве экс-директор кондитерской фабрики открыл стрельбу и взял заложников, есть погибший и раненые - СМИ

Бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы открыл стрельбу в здании и захватил несколько человек в заложники. Об этом "РИА Новости" сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате один человек погиб, еще трое ранены. Сколько всего человек удерживает подозреваемый, пока неизвестно.

Полицейские оцепили район и пытаются установить с ним контакт. Пока он не отпускает раненых.

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Мужчина передвигается по территории фабрики и оказывает сопротивление при задержании.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по некоторым данным, директор фабрики "Меньшевик" в Москве решил расстрелять своих посетителей из-за серьезных долгов. Утром к нему пришли люди, требовавшие возврата старого долга, по которому уже даже началось гражданское дело.

Сейчас директор "Меньшевика" продолжает удерживать заложников, а также отказывается подпускать полицию к раненым. Точное их количество неизвестно, но очевидцы сообщают о как минимум троих.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина устроил стрельбу возле продуктового магазина.