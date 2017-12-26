В Кремле заявили, что неучастие Навального в президентских выборах не повлияет на их легитимность

В Кремле заявили, что неучастие оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах не повлияет на их легитимность

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя мнения некоторых экспертов о том, что неучастие Навального в выборах якобы снизит их явку и легитимность.

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«Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле знакомы с разными мнениями аналитиков, но «мы не можем согласиться с такой точкой зрения».

При этом Песков подчеркнул, что призывы Навального бойкотировать выборы должны быть проанализированы с точки зрения соблюдения российского законодательства.

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«Относительно призывов бойкотировать, то, опять же, это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», - сказал Песков.

В свою очередь в ЕС осудили такое решение Центральной избирательной комиссии РФ. В заявлении пресс-секретаря ЕС говорится, что решение ЦИК РФ о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный не сможет принять участие в президентских выборах в 2018 году "вызывает сомнения в политическом плюрализме в России и демократичности выборов".

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«Мы ожидаем, что российская власть обеспечит ровное игровое поле, в том числе и на президентских выборах, которые состоятся 18 марта. Мы также ожидаем, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека будет приглашено наблюдать за этими выборами», - говорится в сообщении пресс-секретаря ЕС.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что согласно закону граждане, осужденные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.