Выборы президента России назначили на годовщину аннексии Крыма

Президентские выборы в России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма. Такое решение было принято на заседании Совета Федерации, передает "ТАСС".

В течение пяти дней (максимум до 20 декабря) постановление Совфеда должно быть опубликовано, после этого избирательная кампания считается официально стартовавшей.

По словам главы комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года будет опубликовано 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России 6 декабря.