Путин прибыл на базу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российских войск

Президент России Владимир Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - сказал Путин.

«За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», - заявил президент.

Кроме того, президент РФ заявил, что российские военные возвращаются из Сирии с «победой».

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По его словам, если террористы вновь поднимут голову, то «мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России», - сказал Путин.

Сообщается, что главу российского государства на базе встретил президент Сирии Башар Асад, а также министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.

6 декабря руководство России заявило, что завершило разгром террористов «Исламского государства».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря начальник Генштаба России и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от ИГ.

В свою очередь, Пентагон и эксперты опровергают заявление РФ об "освобождении" Сирии от ИГИЛ.

14 марта 2016 года Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.

15 марта в Минобороны РФ уже заявили о начале вывода основной части группировки российской армии из Сирии.

«Технический персонал авиабазы приступил к подготовке самолетов для осуществления дальнего перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации. Личный состав производит погрузку оборудования, материально-технических средств и имущества на самолеты военно-транспортной авиации. Самолеты с авиабазы Хмеймим выполнят перелет в пункты постоянной дислокации на территории России воздушными эшелонами в сопровождении самолетов военно-транспортной авиации. При выполнении длительного перелета на расстояние более 5 тыс. км. самолеты совершат промежуточные посадки на аэродромах в Российской Федерации для дозаправки топливом и контроля технического состояния», - говорилось в сообщении.

29 декабря 2016 года руководство РФ снова заявило о намерении сократить свою военную группировку в Сирии.

В частности, Шойгу заявил, что созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии.

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«В случае принятия вами решения по вступлению в силу указанных договоренностей, готовы обеспечить введение режима прекращения боевых действий, организовав постоянный контроль за его соблюдением. В настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованной в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны», - сказал он.

В свою очередь Путин заявил, что согласен сократить военное присутствие в Сирии.

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской республике, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», - сказал Путин.