Пентагон и эксперты опровергают заявление РФ об "освобождении" Сирии от ИГИЛ

В Сирии и Ираке до сих пор остаются около трех тысяч исламистов вопреки заявлениям России о том, что на сирийской территории не осталось отрядов террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Радио Свобода, об этом завил представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон. Он отметил, что Россия не добилась большого прогресса в борьбе с терроризмом в регионе.

Читайте такжеВ Сирии находятся около двух тысяч военных США - Пентагон

В среду, 7 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерий Герасимов сообщил, что все отряды "Исламского государства" в Сирии уничтожены, а сама территория освобождена". Заявление последовало после того, как сирийская армия при поддержке российской авиации выбила джихадистов из ряда селений в провинции Дейр-эз-Зор.

Заявление российских властей также опровергли в исследовательской группе Conflict Intelligence Team, которая занимается мониторингом ситуации в Сирии. Эксперты настаивают, что несколько исламистских группировок по-прежнему активны в ряде сирийских провинций.

Российская военная кампания в Сирии началась в конце сентября 2015 года. Именно необходимостью борьбы с "Исламским государством" президент России Владимир Путин обосновывал участие в сирийском конфликте. По официальным данным, за время операции погибли несколько десятков российских военных. Страны Запада и правозащитники обвиняли Москву в ударах по мирным жителям и помощи войскам сирийского президента Башара Асада в борьбе против вооруженной оппозиции.