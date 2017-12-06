В Генштабе России заявили о полном освобождении Сирии от ИГИЛ

Начальник Генштаба России и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от ИГ. Об этом сообщает "ТАСС".

"Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена", - заявил Герасимов.

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"Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы [в провинции Дейр-эз-Зор] и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует", - заключил начальник Генштаба РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября армия Ирака начала операцию по освобождению последних территорий от "Исламского государства".