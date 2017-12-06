Интрига сохраняется: Путин вновь ушел от ответа об участии в выборах президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что решение об участии в выборах примет в ближайшее время.

Читайте такжеПутин ушел от ответа на вопрос о новом президентском срокеКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на церемонии вручения премии «Доброволец России».

Путин отметил, что решение об участие в выборах президента для любого человека очень ответственно.

«Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее», - сказал он.

По его словам, этого можно достичь только, если люди доверяют и поддерживают.

«Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?». – обратился российский лидер к залу.

Ответ зал дал одобрительным гулом и криками «да».

«Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято и, принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор и вашу реакцию», - добавил Путин.

После этого, зал начал скандировать «спасибо».

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину аннексии украинского Крыма, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Путин будет баллотироваться на четвертый срок.