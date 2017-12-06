Кремль: Путин может объявить об участии в выборах в любой день

Президент Российской Федерации Владимир Путин может объявить о своем намерении участвовать в выборах главы государства 2018 года в любой день.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, верны ли слухи, что Путин намерен объявить об этом в среду.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину аннексии украинского Крыма, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.