Уступает дорогу боссу: Медведев не видит себя кандидатом в президенты России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в прямом эфире российских телеканалов, что не видит себя кандидатом в президенты России «в текущий политический период, в текущем политическом сезоне», передает kommersant.ru. При этом, по его словам, если на пост главы государства выдвинется действующий президент Владимир Путин, возглавляемая председателем правительства партия «Единая Россия» его поддержит.

Читайте такжеПутин ушел от ответа на вопрос о новом президентском срокеКто станет кандидатом от действующей власти, пока не ясно. 28 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «кандидата от власти пока нет, ни главного, ни второстепенного».

Президент Владимир Путин пока официально не объявлял, будет ли баллотироваться на новый срок. «Время придет, мы поговорим на эту тему», - сказал он 11 ноября на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме. Спустя два дня Дмитрий Песков подтвердил, что пока неизвестно, будет ли нынешний глава государства участвовать в выборах.

О планах выдвижения на пост президента РФ уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов.