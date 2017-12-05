В Австрии узаконили однополые браки

Конституционный суд Австрии постановил, что гомосексуальные пары смогут официально заключать браки с 2019 года, сообщает The Independent.

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Однополое партнерство в Австрии было легальным с 2010 года, однако парам не разрешалось вступать в брак. Суд признал существующие законы дискриминационными.

Отмечается, что разрешение на однополые браки может быть введено ранее указанного судом срока, если так решит правительство страны.