В Австрии узаконили однополые браки
16:43, 05 декабря 2017Мир
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Однополое партнерство в Австрии было легальным с 2010 года, однако парам не разрешалось вступать в брак. Суд признал существующие законы дискриминационными.
Иллюстрация REUTERS
Конституционный суд Австрии постановил, что гомосексуальные пары смогут официально заключать браки с 2019 года, сообщает The Independent.
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Однополое партнерство в Австрии было легальным с 2010 года, однако парам не разрешалось вступать в брак. Суд признал существующие законы дискриминационными.
Отмечается, что разрешение на однополые браки может быть введено ранее указанного судом срока, если так решит правительство страны.
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