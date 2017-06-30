Бундестаг разрешил заключать однополые браки в Германии

Парламент Германии проголосовал за реформу, позволяющую гомосексуальным мужчинам и женщинам заключать юридически полноценные браки и усыновлять детей. За закон, разрешающий гей-браки, проголосовали большинство депутатов Бундестага, сообщает Русская служба Би-би-си.

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До сих пор в Германии регистрировались только гражданские союзы между однополыми парами.

Голосование состоялось, после того как в начале недели канцлер Германии Ангела Меркель, в ходе своей кампании 2013 года выступавшая против голосования по гей-бракам, сменила позицию.

Меркель заявила, что хочет, чтобы депутаты из возглавляемого ею "Христианско-демократического союза" голосовали по вопросу "так, как велит им совесть". Меркель сделала свое заявление на вечеринке женского журнала "Бригитте".

Меркель объяснила это тем, что недавно произошло событие, "изменившее ее жизнь", имея в виду свою недавнюю встречу с лесбийской парой, усыновившей восьмерых детей.

Kisses, applause and confetti when president of the German Bundestag Norbert Lammert gives result. Parliament majority voted on #GayMarriagepic.twitter.com/n3QBRNlrSn — DW | Politics (@dw_politics) June 30, 2017

По её словам, на это также повлияло то, что другие партии поддерживают идею вынесения закона на голосование.

О том, что поддержат закон, заявили и в Христианско-социальном союзе (ХСС), с которым ХДС образует единый блок.

Вскоре после выступления Меркель сторонники гей-браков запустили в "Твиттере" хэштег #EheFuerAlle, или "Брак для всех".