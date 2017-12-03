Пучдемон решил не покидать Бельгию до выборов в Каталонии

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон останется в Бельгии до выборов 21 декабря в своей родной провинции, поскольку он борется против экстрадиции в Испании, сообщает Украинская правда.

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Пучдемон, который ожидает возможной экстрадиции в Испанию, где он обвиняется в мятеже и злоупотреблении государственными средствами, баллотируется на выборах во главе платформы "Все для Каталонии".

В ее состав входят люди из его консервативной, сепаратистской партии PDeCAT, а также представители гражданского общества.

"В любом случае они будут (в Брюсселе) до 21 декабря, и, по моим расчетам, это может продолжаться до середины января", - сказал адвокат Жауме Алонсо Куевілльс каталонском радио Rac1, имея в виду Пучдемона и четырех его бывших министров.

Все они сбежали в Бельгию в октябре, игнорируя повестки в испанский суд.

"Я убежден, что независимо от того, что произойдет, они прибегнут к апелляции", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех, кто проголосовал.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

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Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил правительство Каталонии и каталонский парламент и назначил досрочные выборы в Каталонии на 21 декабря.

Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.

2 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила взять под стражу восемь политиков, в том числе бывшего заместителя председателя автономии Ориоля Жункераса. Отправлен в отставку лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо других экс-членов каталонского правительства выехали в Бельгию и проигнорировали вызов для дачи показаний в Мадрид.

3 ноября Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона. Постановление касалось и четырех бывших министров, которые сбежали в Бельгию. 5 ноября Пучдемон и четверо бывших чиновников сдались бельгийской полиции.