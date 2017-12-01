"Это смехотворно": Тиллерсон прокомментировал слухи о своей отставке

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон впервые прокомментировал информацию о своей отставке. Слухи о том, что в Белом доме хотят сместить его с должности, он назвал "смехотворными", передает Associated Press.

"Это смехотворно. Это смехотворно", - повторил Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов в Государственном департаменте США.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на The New York Times, в Белом доме разработан план по увольнению государственного секретаря США Тиллерсона, который имеет разногласия с президентом Трампом.

По данным источников - высокопоставленных должностных лиц из Администрации президента США, в течение следующих нескольких недель на пост госсекретаря США должен быть назначен директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, чью должность займет сенатор от Республиканской партии из штата Арканзас Том Коттон, который является ключевым союзником Трампа в вопросах по национальной безопасности.

При этом в Белом доме официально не подтвердили информацию о готовящейся отставке государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.