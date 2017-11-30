Тиллерсон продолжает возглавлять Госдеп - Белый дом

В Белом доме официально не подтверждают информацию о готовящейся отставке государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает CNN.

Сначала журналисты спросили у президента Дональда Трампа, хочет ли он, чтобы Тиллерсон оставался на своей должности. "Он здесь, Рекс с нами", - сказал Трамп.

Отдельно представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что в администрации президента США не располагает информацией о кадровых объявлениях.

"Как только что сказал президент: Рекс с нами", - отметила Сандерс.

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"Секретарь Тиллерсон и в дальнейшем возглавляет Государственный департамент и весь кабинет сосредоточен на завершении невероятно успешного первого года работы администрации президента Трампа", - отметила Сандерс.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на The New York Times, в Белом доме разработан план по увольнению государственного секретаря США Тиллерсона, который имеет разногласия с президентом Трампом.

По данным источников - высокопоставленных должностных лиц из Администрации президента США, в течение следующих нескольких недель на пост госсекретаря США должен быть назначен директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, чью должность займет сенатор от Республиканской партии из штата Арканзас Том Коттон, который является ключевым союзником Трампа в вопросах по национальной безопасности.