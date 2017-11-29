Пентагон: северокорейская баллистическая ракета упала в Японское море (видео)

Военные Корейской народно-демократической республики (КНДР) запустили в среду, 29 ноября, около трех часов утра по местному времени баллистическую ракету. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет штабов Южной Кореи, как пишет DW.

В США заявили, что запущенная КНДР ракета пролетела около тысячи километров и упала в Японское море. "Первоначальная оценка показывает, что это была межконтинентальная баллистическая ракета", - сообщил представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что эта ракета взлетела выше, чем все другие северокорейские ракеты.

Одной из первых на запуск ракеты отреагировала Япония. "Мы считаем, что такие провокационные действия со стороны Северной Кореи являются неприемлемыми и выражаем протест", - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга. Япония заявила о намерении созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за запуска Пхеньяном баллистической ракеты.

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Возмущение выразили и в Европейском Союзе. "Этот запуск является еще одной серьезной провокацией, а также серьезной угрозой международной безопасности в целом", - заявили в пресс-службе верховной представительницы ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини. Очередные ракетные испытания является "неприемлемым последующим нарушением международных обязательств Северной Кореей", подчеркнула пресс-секретарь Могерини.

Государственный департамент США осудил запуск и призвал все страны продлить экономические санкции против Пхеньяна.