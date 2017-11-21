"Должны разуметь русский язык": Земан предложил не переводить на чешский его разговор с Путиным

Президент Чехии Милош Земан поздравил президента России Владимира Путина с «победой» в Сирии и предложил не переводить на чешский язык их разговор, потому что даже журналисты «должны разуметь русский язык».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил перед началом переговоров с российским лидером.

«Вы победили в Сирии, потому что он (президент Башар Асад) владеет практически всей территорией Сирии, за исключением некоторых небольших частей. Но, в конце-концов, это демократически избранный президент», - отметил Земан.

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На это Путин заявил, что действительно под контролем правительственных войск Сирии находится уже сегодня более 98 процентов территории.

«Очаги сопротивления террористов ещё имеются, но они быстро тают под ударами наших Воздушно-космических сил, сирийской армии и союзников. Я Вам подробно расскажу об этом. Но в начале нашей встречи хотел бы Вас поблагодарить за то, что Вы приняли приглашение», - подчеркнул Путин.

После это Земан заявил, что слова Путина не надо переводить на чешский язык.

«Даже журналисты должны разуметь русский язык. Если не разумеют, это их ошибка», - сказал президент Чехии.

Путин заметил, что отношения между Чехией и Россией развиваются, несмотря на все сложности. По его словам, если в предыдущие годы наблюдался спад товарооборота, причём значительный – почти в два раза, то за девять месяцев текущего года уже рост в 40%.

В свою очередь, Земан объявил, что приехал в РФ со 140 предпринимателями из Чехии.

«Господин президент, Вы знаете, когда я ехал во Францию, меня сопровождало только 14 предпринимателей, а в Россию - 140 - в десять раз больше», - добавил он.

Президент РФ подчеркнул, что кроме сотрудничества в энергетике у РФ и Чехии есть «очень хорошие перспективы в машиностроении».

«Нам есть о чём поговорить, в том числе и про гуманитарную сферу, имея в виду, что, наверное, почти четверть населения Чехии говорит, во всяком случае, владеет русским языком», - подытожил Путин.

Как сообщал УНИАН ранее, известный своими скандальными заявлениями президент Чехии Милош Земан похвастался копией автомата Калашникова с надписью "для журналистов". Вместо магазина с патронами в автомат была вставлена бутылка чешской настойки.

Отношения с прессой у Земана не складываются уже давно. В свое время он называл журналистов навозом и гиенами. А в мае во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, пошутил, что собралось много журналистов, и надо кого-то ликвидировать.