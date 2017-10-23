Президент Чехии похвастался оружием для охоты на журналистов

Оружие для охоты на журналистов показал на пресс-конференции чешский президент Милош Земан, говорится в сюжете ТСН. В частности, Земан, который несколько недель назад предложил Украине признать Крым российским, вызвал новый скандал - продемонстрировал копию автомата калашникова с надписью "Для журналистов".

Читайте такжеЧешские евродепутаты призвали Земана извиниться перед УкраинойВместо магазина с патронами в автомат была вставлена бутылка чешской настойки. Правозащитники и журналисты шутку не оценили, увидев в этом завуалированную угрозу. Тем более, что отношения с прессой у Земана не складываются уже давно. В свое время он называл журналистов навозом и гиенами.

А в мае во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, пошутил, что собралось много журналистов, и надо кого-то ликвидировать.